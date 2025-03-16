Кристофер Мартинс оценил уровень РПЛ после победы над «Зенитом»
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос об уровне РПЛ.
16 марта красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура. Люксембуржец оформил дубль.
— Чувствуешь, что уровня, который есть в РПЛ, недостаточно для игры в твоей сборной?
— Мы не можем сравнить, потому что когда Люксембург играет с более сильными командами — это тяжело, и разница чувствуется. Но мне кажется, что уровень РПЛ тоже довольно высокий. Я бы хотел продолжать играть здесь, мне нравится играть тут
— На фоне зимних слухов про покупку нового полузащитника ты стал более мотивированным?
— Мы примем любого хорошего игрока. Конечно, это дает мне мотивацию работать лучше. Не могу комментировать решения руководства. Но, как я уже говорил, если придет новый игрок, то он поможет нам, это не будет конец света, — сказал Мартинс.
В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.
(Александр Абустин)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -