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16 марта 2025, 23:44

Кристофер Мартинс оценил уровень РПЛ после победы над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос об уровне РПЛ.

16 марта красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура. Люксембуржец оформил дубль.

— Чувствуешь, что уровня, который есть в РПЛ, недостаточно для игры в твоей сборной?

— Мы не можем сравнить, потому что когда Люксембург играет с более сильными командами — это тяжело, и разница чувствуется. Но мне кажется, что уровень РПЛ тоже довольно высокий. Я бы хотел продолжать играть здесь, мне нравится играть тут

— На фоне зимних слухов про покупку нового полузащитника ты стал более мотивированным?

— Мы примем любого хорошего игрока. Конечно, это дает мне мотивацию работать лучше. Не могу комментировать решения руководства. Но, как я уже говорил, если придет новый игрок, то он поможет нам, это не будет конец света, — сказал Мартинс.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

(Александр Абустин)

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