Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 10:16

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Мы должны обеспечить развитие российских молодых игроков»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии покупок в зимнее трансферное окно.

— В зимнее трансферное окно как вы смотрели за большими покупками «Спартака» и «Зенита»?

— Никак не смотрели, мы следим за своими возможностями. Мы понимаем свои возможности. Сегодня мы должны обеспечить развитие российских молодых футболистов, мы об этом говорили 2,5 года назад. Определили стратегический курс, следуем ему. Желание тренера — видеть у себя различных игроков. Михаил Михайлович правильно понимает стратегию развития, мы единомышленники. Работаем вместе.

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Читайте также
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vladmad_75

    В который раз пишу. Наличие кучи легов в составе в нынешние времена не объяснить ничем. Ну ничо, зато у нас теперь три 30-летних напа в сборной. А самое ужасное, что и брать то некого. К нам и раньше то не ехали реально звездные футболисты. А сейчас и подавно. Хотя бы проходимцев типа капелло и рагника сейчас нет и то хлеб.

    18.03.2025

  • Berkut-7

    Деньги принадлежат тому, кто может их тратить, вот и всё , деньги газпрома принадлежат газпрому, а не тебе и не мне , деньги РЖД принадлежат РЖД , а не тебе и не мне , госбюджетные деньги не принадлежат народу , потому что управляет ими и тратит не народ, а конкретные люди , управляющие корпорациями и губернаторы различные , например мамам нужны деткие сады, а губарнатор хочет стадион для футбольной команды или торговый центр, мамы смогут получить детские сады? нет , не смогут потому что они не управляют деньгами, управляет губернатор, если он решит что торговый центр нужнее , потсроит торговй центр, а не детские сады итд.....люди живут в иллюзиях, что если оин видят слово госудасрвтенный , то значит это принадлежит нароуд, нет, никакому народу ничего не принадлежит , народ нигде не решает на что тратить деньги .

    17.03.2025

  • j.tolchenov

    Ключевое "все зависит от денег клуба", а у нас это не клубные деньги - это деньги Газпрома, РЖД, Лукойла, госбюджета и что крайне несправедливо размер этих бюджетов не имеет ничего общего с уровнем российского футбола ( ФИФА 34 место, УЕФА 19) и уровнем его доходов.

    17.03.2025

  • zg

    К сожалению,это не про нашу страну!Казалось бы с началом СВО издай указ-легов нах,работайте своими школами-академиями,за это бонусы-фигонусы,подгоны от страны!Но нет...А за сим и суда,нет...

    17.03.2025

  • j.tolchenov

    Просто я считаю, что расходы всегда должны соответствовать доходам иначе это просто распил чужого бабла.

    17.03.2025

  • zg

    Да не обидно!)Я с вашим мнением то согласен!)Просто почему это написано не просто так,а именно мне?))))

    17.03.2025

  • j.tolchenov

    Ну извините если обидно получилось.

    17.03.2025

  • zg

    А вы к чему это мне?)

    17.03.2025

  • j.tolchenov

    А вы готовы финансировать закупку легионеров, ожидатели высоких целей? Хотите конкурировать с европейскими грандами так и деньги на клу тратьте такие же.

    17.03.2025

  • Berkut-7

    Если какой-то клуб захочет претендовать на чмепионство со своими игроками, и попытается со всех клубов собрать луших российских игроков в условиях лимита , когда другие клубы не отпускают своих, ибо самим нужны, то это просто будет ЧУДО и чудо будет в масштабах одной команды на всю страну, потому что своих на всех не хватит, условно ЗЕнит соберёт всех талантов страны у себя , остальным клубам , что делать? все отечественные таланты у Зенита, где СПартаку, КРаснодару,Динамо, ЦСКА , тому же Локо брать игроков которые смогут к чемпионству клуб вести? ТО есть это надо чтобы БАтраковых было сразу штук 6 , чтобы всем хватило по БАтракову, где их взять? нигде.

    17.03.2025

  • Berkut-7

    Молодыми игроками должны обеспечивать молодёжные академии , а не клубы, у клубов задача побеждать , и не важно с легоинерами или отечественными игроками, все зависит от денег клуба и его задач , могут ли они покупать или не могут , если бы Зенит занимался воспитанием молодёжи он бы не штамповал чемпионства каждый год, а болтался бы в середине таблице , когда чуть выше , а когда ниже....БАвария обожает немецких игроков все время со всей ГЕрмании у себя собирает, но и она вынуждена закупаться легеионерами , потмоу что только свои не тянут клуб к победам.

    17.03.2025

  • hovawart645

    Так мы при бане и перестроились. А до этого играли в ЕК - там леги были нужны!) А когда это у Спартака было 11 своих в старте? Прям именно свои? Воспитанники?

    17.03.2025

  • j.tolchenov

    Девять полевых легионеры у Зенита, шесть у Спартака, семь у Краснодара, семь у Динамо и всего два у Локомотива, ведь можно если захотеть! В чем смысл российского футбола? Мне болельшику с 60-ти летним стажем уже давно не понятно, тем полее, что деньги тратятся налогоплательшиков.

    17.03.2025

  • zg

    Это то все хорошо,только тогда не нужно обманывать болельщиков высокими целями.

    17.03.2025

  • Palacios

    Об этом нужно было не говорить, а кричать 3 года назад, при бане. И тогда у вас легов тоже полкоманды было. А сейчас то что, это разговоры задним числом. Когда Спартак выпускал 11 своихз в старте, бомжи затаривались по-новой из Бразилии.

    17.03.2025

  • hovawart645

    Одобрям-с! В газовом шоу надо играть своими.

    17.03.2025

    • Кристофер Мартинс оценил уровень РПЛ после победы над «Зенитом»

    Юрий Нагорных: «Российские игроки должны иметь шанс, это наша миссия»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости