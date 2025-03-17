Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Мы должны обеспечить развитие российских молодых игроков»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии покупок в зимнее трансферное окно.

— В зимнее трансферное окно как вы смотрели за большими покупками «Спартака» и «Зенита»?

— Никак не смотрели, мы следим за своими возможностями. Мы понимаем свои возможности. Сегодня мы должны обеспечить развитие российских молодых футболистов, мы об этом говорили 2,5 года назад. Определили стратегический курс, следуем ему. Желание тренера — видеть у себя различных игроков. Михаил Михайлович правильно понимает стратегию развития, мы единомышленники. Работаем вместе.

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ.