Мартинс: «Промес поддерживает нас перед каждой игрой, он — часть «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поблагодарил экс-форварда команды Квинси Промеса за поддержку перед каждым матчем.

— Как отреагировали на сегодняшнее сообщение Промеса в социальных сетях команды?

— Конечно, для нас это важно. Квинси — легенда клуба, мой друг и друг игроков команды. Он есть в групповом чате, Квинси поддерживает нас перед каждой игрой, дает нам эту энергию, поддержку. Мы стараемся дать ему то же самое, потому что он — часть команды. Спасибо ему.

Перед матчем 21-го тура РПЛ с «Зенитом» красно-белые в своих социальных сетях опубликовали ряд видео, на которых бывшие футболисты команды и болельщики желали ей удачи в игре с сине-бело-голубыми. Промес написал под этой публикацией: «Давай *****».

(Александр Абустин)