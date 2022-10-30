Точилин — о матче с «Уралом»: «Этот один балл дает нам движение вперед»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог ничейной встречи сочинцев с «Уралом» в рамках 15-го тура РПЛ (2:2).
«Тяжелая игра и много борьбы. К сожалению, не смогли одержать победу, но команда билась до конца. Этот один балл дает нам движение вперед», — приводит слова тренера сайт сочинцев.
«Сочи» прервал трехматчевую серию поражений (два в РПЛ, одно в Кубке России) и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 21 очко. «Урал» прервал серию из шести побед (четыре в РПЛ, два в Кубке) и с 17 очками идет десятым.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
Новости