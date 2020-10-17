«Краснодар» забил три мяча «Рубину»
В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» принимал «Рубин». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
Краснодарцы забили первый гол в концовке первой половины: пенальти реализовал Реми Кабелла. А в начале второго тайма отличился Кристоффер Олссон. Окончательные вопросы о победителе снял Маркус Берг.
«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» остался на девятой строчке с 15 баллами.
В добавленное ко второму тайму время гол престижа за казанцев забил Карл Старфельт .
В параллельном матче «Локомотив» был сильнее «Уфы».
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:0)
Голы: Кабелла, 45+1 — с пенальти (1:0). Олссон, 52 (2:0). Берг, 90 (3:0). Старфельт, 90+4 (3:1).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Берг, 77), Петров, Чернов, Сорокин, Ионов (Сулейманов, 72), Кабелла (Уткин, 71), Вилена, Олссон, Кайо, Марков (Классон, 46. Рамирес, 83).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Кварацхелия, 58. Зуев, 86), Макаров, Самошников, Хван Ин Бом (Игнатьев, 68), Абильдгор, Деспотович.
Предупреждения: Деспотович, 45. Абильдгор, 55. Смольников, 56. Шатов, 86. Макаров, 90. Кайо, 90+4.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).
ВАР: Амелин (Тула). Данченко (Уфа).
17 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/