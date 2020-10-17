РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» забил три мяча «Рубину»

18:25
Реми Кабелла. Фото Reuters
Реми Кабелла. Фото Reuters
Теги:

В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» принимал «Рубин». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Краснодарцы забили первый гол в концовке первой половины: пенальти реализовал Реми Кабелла. А в начале второго тайма отличился Кристоффер Олссон. Окончательные вопросы о победителе снял Маркус Берг.

«Краснодар» набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» остался на девятой строчке с 15 баллами.

В добавленное ко второму тайму время гол престижа за казанцев забил Карл Старфельт .

В параллельном матче «Локомотив» был сильнее «Уфы».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:0)

Голы: Кабелла, 45+1 — с пенальти (1:0). Олссон, 52 (2:0). Берг, 90 (3:0). Старфельт, 90+4 (3:1).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Берг, 77), Петров, Чернов, Сорокин, Ионов (Сулейманов, 72), Кабелла (Уткин, 71), Вилена, Олссон, Кайо, Марков (Классон, 46. Рамирес, 83).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Кварацхелия, 58. Зуев, 86), Макаров, Самошников, Хван Ин Бом (Игнатьев, 68), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Деспотович, 45. Абильдгор, 55. Смольников, 56. Шатов, 86. Макаров, 90. Кайо, 90+4.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

ВАР: Амелин (Тула). Данченко (Уфа).

17 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Краснодар — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир