«Локомотив» победил «Уфу», Зе Луиш отдал голевой пас в дебютном матче
«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0. Единственный мяч провел Гжегож Крыховяк. Новичок «Локо» Зе Луиш проводил дебютный матч за железнодорожников и стал автором голевой передачи.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Крыховяк, 67.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 90), Жемалетдинов (Рыбчинский, 65), Куликов, Смолов (Камано, 85), Эдер (Зе Луиш, 65).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Никитин, Плиев, Табидзе, Кротов (Фольмер, 90+4), Камилов (Сысуев, 77), Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.
Предупреждения: Жемалетдинов, 32. Табидзе, 90. Живоглядов, 90+4.
Судьи: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
ВАР: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва).
17 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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