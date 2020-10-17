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«Локомотив» победил «Уфу», Зе Луиш отдал голевой пас в дебютном матче

18:22
Зе Луиш и Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Локомотив»
Зе Луиш и Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0. Единственный мяч провел Гжегож Крыховяк. Новичок «Локо» Зе Луиш проводил дебютный матч за железнодорожников и стал автором голевой передачи.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол: Крыховяк, 67.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 90), Жемалетдинов (Рыбчинский, 65), Куликов, Смолов (Камано, 85), Эдер (Зе Луиш, 65).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Никитин, Плиев, Табидзе, Кротов (Фольмер, 90+4), Камилов (Сысуев, 77), Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

Предупреждения: Жемалетдинов, 32. Табидзе, 90. Живоглядов, 90+4.

Судьи: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва).

17 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Локомотив — Уфа

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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