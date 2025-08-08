«Краснодар» возродит вторую команду
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» возродит вторую команду в следующем году.
Краснодарцы ликвидировали вторую команду год назад, но со следующего сезона «Краснодар-2» вновь будет выступать в соревнованиях второй лиги.
«Краснодар-2» с 2018 по 2023 год выступал в ФНЛ, после чего провел два сезона в группе «А» второй лиги.
Новости