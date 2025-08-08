Трансфер Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался

Переход защитника «Торино» Сауль Коко в «Спартак» сорвался, сообщает Napoli Magazine.

По сведениям источника, туринский клуб запросил за 26-летнего экваторогвинейца 20 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы заплатить только 16 миллионов евро.

Отмечается, что «Торино» после ухода Вани Милинковича-Савича и Самуэля Риччи не испытывает необходимости в срочной продаже своих игроков.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.

