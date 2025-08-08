Футбол
8 августа, 09:08

Трансфер Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался

Сергей Разин
корреспондент

Переход защитника «Торино» Сауль Коко в «Спартак» сорвался, сообщает Napoli Magazine.

По сведениям источника, туринский клуб запросил за 26-летнего экваторогвинейца 20 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы заплатить только 16 миллионов евро.

Отмечается, что «Торино» после ухода Вани Милинковича-Савича и Самуэля Риччи не испытывает необходимости в срочной продаже своих игроков.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.

ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Сауль Коко
  • zoolord

    Отлично, зачем платить такие деньги за ноунейма?

    08.08.2025

  • zg

    Зениту можно брать и покупать!)

    08.08.2025

  • Игорь Малышев

    Жаль. Спартак собрал неплохую коллекцию забавных фамилий: Ананко, Ананидзе, Свинов. Коко бы тут идеально подошёл.

    08.08.2025

  • Олег

    И слава богу. 20 лямов за игрока, сыгравшего только 1 сезон на высоком уровне - на фиг.

    08.08.2025

  • m_16

    Зениту можно перестать трепетать?

    08.08.2025

  • lvb

    Ну и хорошо. Смотрел я ролики оной Коко(Шанель?) на юубе. Наш Дуартов ничуть не хуже, но за него сплатили в разы меньше. Кагик с дуба рухнул? Хорошо что сорвался оный развод лохов)

    08.08.2025

  • zg

    Ура!Пятница началась отличной новостью!)

    08.08.2025

