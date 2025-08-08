Футбол
8 августа, 09:20

Алешин — о Семине: «Классный, с юмором. Любой эпизод превратит в анекдот, если в настроении»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Юрии Семине.

— Он классный, с юмором. Любой эпизод превратит в анекдот, если в настроении. На тренировке Джанашия получает мяч, начинает обыгрывать голкипера и не забивает. Палыч хрипит с бровки: «Кто-нибудь видел, чтобы Джанашия хоть раз обвел вратаря?!» Тот обо всем забывает, голосит с поля: «Я думал, забью!» — «Думать надо было, когда в футбол приходил. А сейчас нужно забивать!»

— История, как принявший «Локомотив» Эштреков не пустил Семина в раздевалку, была?

— Говорят, была. Вот приезжаю я в Баковку. Эштреков — главный тренер «Локомотива». Спрашиваю: «Палыч-то заглядывает?» — «А что ему здесь делать?»

— Ну и диалог.

— Я выдавил: «Мне казалось, у вас нормальные отношения...» — «Нормальные!» И пошел. Ничего себе, думаю. Но Палыч не обидчивый, они продолжают общаться.

Павел Алешин стал героем &laquo;Разговора по&nbsp;пятницам&raquo;.Павел Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро. Завернули: «Маленький. Не подходит»

Юрий Семин
  • hovawart645

    Палыч Мэтр! Легенда! Он Велик во всём!

    08.08.2025

