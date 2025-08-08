Алешин — о Семине: «Классный, с юмором. Любой эпизод превратит в анекдот, если в настроении»

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Юрии Семине.

— Он классный, с юмором. Любой эпизод превратит в анекдот, если в настроении. На тренировке Джанашия получает мяч, начинает обыгрывать голкипера и не забивает. Палыч хрипит с бровки: «Кто-нибудь видел, чтобы Джанашия хоть раз обвел вратаря?!» Тот обо всем забывает, голосит с поля: «Я думал, забью!» — «Думать надо было, когда в футбол приходил. А сейчас нужно забивать!»

— История, как принявший «Локомотив» Эштреков не пустил Семина в раздевалку, была?

— Говорят, была. Вот приезжаю я в Баковку. Эштреков — главный тренер «Локомотива». Спрашиваю: «Палыч-то заглядывает?» — «А что ему здесь делать?»

— Ну и диалог.

— Я выдавил: «Мне казалось, у вас нормальные отношения...» — «Нормальные!» И пошел. Ничего себе, думаю. Но Палыч не обидчивый, они продолжают общаться.