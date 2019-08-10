"Краснодар" удержал минимальный счет в матче с "Рубином", играя в меньшинстве

"Краснодар" одолел "Рубин" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России. Хозяева набрали 10 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице премьер-лиги.

Единственный гол на счету нападающего Ивана Игнатьева, который воспользовался ошибкой голкипера казанцев Юрия Дюпина.

Отметим, что в добавленное к первому тайму время полузащитника "быков" Юнес Намли был удален за второе предупреждение.

Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: Игнатьев, 17.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 88), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67), Намли.

"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Подберезкин (Макаров, 49), Иг.Коновалов, Башкиров (Марков, 83), Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, Кьяртанссон.

Предупреждения: Кабелла, 13. Намли, 18. Давиташвили, 24. Уремович, 66. Сулейманов, 81. Иг.Коновалов, 90+1.

Удаление: Намли, 45+2 (опасная игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Аверьянов, Чельцов (оба – Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).

10 августа. Краснодар. Стадион "Краснодар".