«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд. Кубанцы сыграют в четыре номинальных форварда
18:17
Стали известны составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ. В составе хозяев выйдут четыре номинальных нападающих: Маркус Берг, Ари, Магомед-Шапи Сулейманов и Вандерсон.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Самбрано, Фьолусон, Спаич, Газинский, Вилена, Берг, Ари, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные — Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные — Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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