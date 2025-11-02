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Судейство

«Краснодар» — «Спартак»: два удаления спорные. «Быки» потеряли четырех игроков

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В конце матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1) судья Кирилл Левников принял несколько спорных решений, приведших к удалениям Джона Кордобы и Дугласа Аугусто.

В итоге «быки» завершили игру вдевятером и потеряли из-за дисквалификаций четырех футболистов. Гостевую встречу с «Балтикой» 9 ноября пропустят Кордоба, Дуглас Аугусто, а также получившие четвертые предупреждения Никита Кривцов и Диего Коста.

С учетом показанного во время телетрансляции сомнения вызывают первые желтые карточки, примененные судьей к Кордобе и Дугласу Аугусто. Особенно это касается наказания нападающего.

На 84-й минуте Левников решил, что Кордоба отмахнулся или ударил рукой в лицо Руслана Литвинова. На взгляд экспертов «СЭ», действия форварда, который сыграл в мяч и находился перед спартаковцем, не заслуживали наказания в виде дисциплинарной санкции. На 88-й минуте рефери во второй раз применил к Кордобе желтую карточку, а за ней последовала красная. И снова это случилось после контакта его руки с лицом Литвинова.

Джон Кордоба.Цена победы над «Спартаком»: «Краснодар» потерял Кордобу и еще трех игроков из-за карточек

А на 90+5-й минуте Левникову не понравилось движение рукой Дугласа Аугусто и его реакция на решение арбитра. Одну желтую судья показал за фол на Жедсоне Фернандеше, вторую — за неспортивное поведение в виде откидки мяча. Тут непонятно, в чем заключалось первое нарушение правил со стороны краснодарца. Он отмахнулся рукой и попал в лицо сопернику? К сожалению, во время трансляции качественный повтор не показали.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»
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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
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Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара» с голом, передачей и удалением в одном матче РПЛ

Станкович заявил, что перед первым голом «Краснодара» был фол на Мартинсе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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