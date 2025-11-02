«Краснодар» — «Спартак»: два удаления спорные. «Быки» потеряли четырех игроков

В конце матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1) судья Кирилл Левников принял несколько спорных решений, приведших к удалениям Джона Кордобы и Дугласа Аугусто.

В итоге «быки» завершили игру вдевятером и потеряли из-за дисквалификаций четырех футболистов. Гостевую встречу с «Балтикой» 9 ноября пропустят Кордоба, Дуглас Аугусто, а также получившие четвертые предупреждения Никита Кривцов и Диего Коста.

С учетом показанного во время телетрансляции сомнения вызывают первые желтые карточки, примененные судьей к Кордобе и Дугласу Аугусто. Особенно это касается наказания нападающего.

На 84-й минуте Левников решил, что Кордоба отмахнулся или ударил рукой в лицо Руслана Литвинова. На взгляд экспертов «СЭ», действия форварда, который сыграл в мяч и находился перед спартаковцем, не заслуживали наказания в виде дисциплинарной санкции. На 88-й минуте рефери во второй раз применил к Кордобе желтую карточку, а за ней последовала красная. И снова это случилось после контакта его руки с лицом Литвинова.

А на 90+5-й минуте Левникову не понравилось движение рукой Дугласа Аугусто и его реакция на решение арбитра. Одну желтую судья показал за фол на Жедсоне Фернандеше, вторую — за неспортивное поведение в виде откидки мяча. Тут непонятно, в чем заключалось первое нарушение правил со стороны краснодарца. Он отмахнулся рукой и попал в лицо сопернику? К сожалению, во время трансляции качественный повтор не показали.