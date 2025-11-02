Станкович заявил, что перед первым голом «Краснодара» был фол на Мартинсе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ заявил, что главный судья встречи Кирилл Левников не зафиксировал фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе перед первым голом «быков».

«В первом тайме был момент, когда Мартинс мог убегать — там было открытое пространство, но соперник его остановил. На мой взгляд, это очевидный фол и желтая карточка. Уже не в первый раз такое происходит с этим арбитром. Есть статистика: процент очков, набранных нашей командой, когда он судит — минимален. Порядка восьми игр уже было... Считаю, что фол против Мартинса был очевидный. Я получил карточку за свои эмоции, после этого успокоился — уже не имело смысла что-то доказывать...», — сказал в эфире matchtv.ru Станкович.

«Спартак» после поражения от «Краснодара» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом».