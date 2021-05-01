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«Краснодар» — «Сочи»: Заболотный вывел гостей вперед

20:48
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отличился в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». В концовке второго тайма он снова вывел гостей вперед — 2:1.

Краснодар — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры