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Сегодня, 22:07

Сперцян: «Был бы рад, если Захарян выступал за сборную Армении»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что был бы рад, если бы Арсен Захарян выступал за сборную Армении.

— Много слухов, что Захарян может сменить гражданство и выступать за сборную Армении. Ты был бы рад?

— Не знаю, правда ли это. Но так — был бы рад.

— Он спрашивал у тебя что-то про сборную Армении?

— Нет. Мы с ним общаемся, но на такую тему никогда разговоров не было.

— Думаешь, Захарян может потянуть уровень нынешнего «Челси»?

— А почему нет? Буду только рад. «Челси» сейчас всех скупает, пускай и Арсена возьмут.

Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
Сборная Армении по футболу
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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3.03 19:00
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 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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