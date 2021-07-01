В «Пясте» подтвердили информацию об интересе «Зенита» к форварду Шверчоку

Спортивный директор «Пяста» Богдан Вильк подтвердил информацию об интересе «Зенита» к нападающему клуба из Гливице Якубу Шверчоку.

«Зенит» заинтересован в Шверчоке, но ему не стоит менять клуб этим летом. У нас нет необходимости продавать его. Мы можем удержать Якуба в команде и рассчитываем, что он проведет следующий сезон в составе нашей команды. С ним мы будем гораздо сильнее, чем без него", — приводит Sport.pl слова Вилька.

В сезоне-2020/21 Шверчок сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2020 он провел на поле 29 минут в матче со Швецией (2:3). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего поляка в 3 миллиона евро.