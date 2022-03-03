Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о том, есть ли беспокойство от того, что «Динамо» находится в двух очках в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Я бы не назвал это беспокойством — это лишь напоминание о том, как тяжело в России достается чемпионский титул, — приводит слова Вендела официальный сайт петербургского клуба. — Мы прекрасно знаем, что должны сделать для того, чтобы достичь успеха, — все в наших руках«.

По словам полузащитника, у петербургского клуба есть и другие конкуренты в РПЛ.

«Мы должны думать в первую очередь о своей игре. Если мы все сделаем так, как задумали, в конце нас ждет успех» , — сказал он.

Также Вендел ответил, и зменилось ли его мнение о премьер-лиге.

«РПЛ — это конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать. Что удивило больше всего? Наши болельщики. То, как они поддерживают команду, — это просто фантастика», — заявил полузащитник.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два балла.