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Сегодня, 17:10

Вендел: «РПЛ — это конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал РПЛ конкурентным чемпионатом
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о том, есть ли беспокойство от того, что «Динамо» находится в двух очках в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Я бы не назвал это беспокойством — это лишь напоминание о том, как тяжело в России достается чемпионский титул, — приводит слова Вендела официальный сайт петербургского клуба. — Мы прекрасно знаем, что должны сделать для того, чтобы достичь успеха, — все в наших руках«.

По словам полузащитника, у петербургского клуба есть и другие конкуренты в РПЛ.

«Мы должны думать в первую очередь о своей игре. Если мы все сделаем так, как задумали, в конце нас ждет успех», — сказал он.

Также Вендел ответил, изменилось ли его мнение о премьер-лиге.

«РПЛ — это конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать. Что удивило больше всего? Наши болельщики. То, как они поддерживают команду, — это просто фантастика», — заявил полузащитник.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два балла.

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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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