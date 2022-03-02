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Сегодня, 15:42

«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Фарке

Иван Шитик
Корреспондент
Даниэль Фарке.
Фото ФК «Краснодар»

2 марта руководство ФК «Краснодар» и главный тренер Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте «быков».

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет Алексей Антонюк.

45-летний немецкий специалист возглавил команду в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141381
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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103
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

 8
П
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Краснодар

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Зенит

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Динамо

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