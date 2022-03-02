«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Фарке

2 марта руководство ФК «Краснодар» и главный тренер Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте «быков».

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет Алексей Антонюк.

45-летний немецкий специалист возглавил команду в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.