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28 февраля, 16:35

«Краснодар» в большинстве одержал победу над «Ростовом»

Алина Савинова
28 февраля. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) в матче РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России — 2:1.

На 8-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. В добавленное к первому тайму время 11-метровый реализовал полузащитник желто-синих Алексей Миронов. На 73-й минуте Никита Кривцов снова вывел хозяев вперед.

На 38-й минуте отличился форвард черно-зеленых Жуан Батчи, однако после подсказки ВАР гол был отменен из-за игры рукой его одноклубника Джона Кордобы. Всего за первый тайм ВАР вмешивался трижды.

Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве. Защитник команды Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 90+6-й минуте у ростовчан прямую красную карточку получил Илья Вахания.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; в&nbsp;матча 19-го тура РПЛ 28&nbsp;февраля.Жара в южном дерби! Четыре ВАР-вмешательства, два пенальти, два удаления и победный гол Кривцова

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (42 очка). «Ростов» с 21 баллом располагается на 11-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
28 февраля, 14:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Ростов

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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