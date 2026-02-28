«Краснодар» в большинстве одержал победу над «Ростовом»

«Краснодар» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России — 2:1.

На 8-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. В добавленное к первому тайму время 11-метровый реализовал полузащитник желто-синих Алексей Миронов. На 73-й минуте Никита Кривцов снова вывел хозяев вперед.

На 38-й минуте отличился форвард черно-зеленых Жуан Батчи, однако после подсказки ВАР гол был отменен из-за игры рукой его одноклубника Джона Кордобы. Всего за первый тайм ВАР вмешивался трижды.

Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве. Защитник команды Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 90+6-й минуте у ростовчан прямую красную карточку получил Илья Вахания.

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (42 очка). «Ростов» с 21 баллом располагается на 11-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 14:30. Краснодар (Краснодар)

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