«Динамо» Махачкала и «Рубин» сыграют в чемпионате России 28 февраля

«Динамо» Махачкала и «Рубин» сыграют в 19-м туре РПЛ в субботу, 28 февраля. Матч в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» начинается в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Рубин» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

Игру «Динамо» Махачкала — «Рубин» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.25 мск, за пять минут до игры.

Махачкалинское «Динамо» в 18 турах чемпионата России набрало 16 очков и занимало 13-е место, у «Рубина» — 23 очка и седьмая строчка в таблице.