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Сегодня, 12:15

«Краснодар» — «Ростов»: дата и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится в субботу, 14 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» встретится с «Ростовом» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Краснодар» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Краснодарцы находятся на втором месте в РПЛ, команда набрала 15 очков в 7 матчах. Ростовчане располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы с 11 баллами. В июле «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче со счетом 3:2.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
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Локомотив

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
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Бутта Магомедов

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