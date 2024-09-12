«Краснодар» встретится с «Ростовом» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Краснодар» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Краснодарцы находятся на втором месте в РПЛ, команда набрала 15 очков в 7 матчах. Ростовчане располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы с 11 баллами. В июле «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче со счетом 3:2.

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