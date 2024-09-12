Геркус сообщил, что не планирует в будущем тренировать футбольный клуб

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что не собирается получать лицензию для работы тренером в профессиональном футбольном клубе.

Ранее Геркус в своем Telegram-канале сообщал, что закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в академии РФС.

«(Тренировать) клуб — точно нет. Детей, может быть, когда-нибудь в будущем», — сказал Геркус ODDS.ru.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. В «Торпедо» функционер проработал с июля 2022 по март 2023 года.