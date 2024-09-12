Геркус сообщил, что не планирует в будущем тренировать футбольный клуб
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что не собирается получать лицензию для работы тренером в профессиональном футбольном клубе.
Ранее Геркус в своем Telegram-канале сообщал, что закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в академии РФС.
«(Тренировать) клуб — точно нет. Детей, может быть, когда-нибудь в будущем», — сказал Геркус ODDS.ru.
Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. В «Торпедо» функционер проработал с июля 2022 по март 2023 года.
Источник: ODDS.ru
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|
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Оренбург – Локомотив
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|14.09
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|
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|16:30
|
ЦСКА – Зенит
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|14.09
|16:30
|
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Краснодар – Ростов
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