«Краснодар» разгромил «Акрон» и опередил «Зенит» в таблице РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Акроном» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России — 5:2.

В составе «быков» по дублю оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Еще один мяч записал на свой счет Никита Кривцов. У «Акрона» отличились Стефан Лончар и Владимир Хубулов.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал в этом матче две голевые передачи. Всего на его счету три ассиста в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

«Краснодар» набрал 21 очко и возглавил таблицу РПЛ. «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем матче черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.