«Акрон» — «Краснодар»: команды обменялись голами за три минуты

«Акрон» и «Краснодар» обменялись забитыми голами в матче 9-го тура чемпионата России — 2:5.

На гол форварда тольяттинцев Владимира Хубулова «быки» ответили точным ударом Никиты Кривцова.

Голевой пас на Хубулова сделал Артем Дзюба, для которого это второе результативное действие в матче.