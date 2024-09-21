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Сегодня, 15:47

«Акрон» — «Краснодар»: команды обменялись голами за три минуты

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«Акрон» и «Краснодар» обменялись забитыми голами в матче 9-го тура чемпионата России — 2:5.

На гол форварда тольяттинцев Владимира Хубулова «быки» ответили точным ударом Никиты Кривцова.

Голевой пас на Хубулова сделал Артем Дзюба, для которого это второе результативное действие в матче.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:5
Краснодар
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
2
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
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Ахмат – Кр. Советов
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Манфред Угальде

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 5
П
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Зенит

 7
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Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 5 1 1
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 7 1 1
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