«Краснодар» подписал 23-летнего голкипера Корякина

Вратарь «Родины» Александр Корякин перешел в «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».

23-летний голкипер подписал контракт с южанами, рассчитанный до 30 июня 2029 года. Он будет выступать за «Краснодар» под 16-м номером.

Корякин играл за юношеские и молодежные команды «Локомотива», а в профессиональном футболе дебютировал в составе «Локомотива-Казанки». С 2022 года вратарь защищал цвета «Балтики», а летом 2024-го присоединился к «Родине». В сезоне-2024/25 Корякин провел 25 матчей в первой лиге, пропустив 20 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» стал чемпионом России.