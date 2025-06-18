Источник: зарплата Заболотного в «Спартаке» составит 600 тысяч евро в год

Нападающий Антон Заболотный будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, контракт между игроком и клубом уже согласован и рассчитан на год с опцией продления еще на один год при согласии обеих сторон. Также отмечается, что медосмотр футболиста и подписание соглашения ожидаются на этой неделе.

Прошедший сезон 34-летний форвард провел в составе «Химок». На его счету 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.