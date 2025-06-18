Бителло — о Карпине: «Уверен, что он хороший тренер»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером команды.

«Я только начал тренироваться с Карпиным, но я уверен, что он хороший тренер. Он работает в сборной России и поможет нам», — цитирует футболиста ТАСС.

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.