На 80-й минуте матча 14-го тура «Краснодар» — «Оренбург» ошибся арбитр Алексей Матюнин, удалив нападающего «быков» Берга за фол против Мишкича. Судья решил, что форвард совершил серьезное нарушение правил и достал красную карточку.

80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург».

Между тем достаточно было ограничиться предупреждением: никакой агрессии в действиях Берга не было, оба игрока шли в подкат навстречу друг другу, пытаясь сыграть в мяч, швед не прыгал в ногу сопернику. В общем, в действиях удаленного игрока не было ничего такого, что должно было заставить рефери прибегнуть к крайней мере.

80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург».

Теперь Берг пропустит как минимум один матч — в следующем туре «Краснодар» играет с «Ростовом». (Александр Бобров)

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