РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» — «Оренбург»: за что удален Берг?

20:54
80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург». 80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург». 80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург».
80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург».
Теги:

На 80-й минуте матча 14-го тура «Краснодар» — «Оренбург» ошибся арбитр Алексей Матюнин, удалив нападающего «быков» Берга за фол против Мишкича. Судья решил, что форвард совершил серьезное нарушение правил и достал красную карточку.

80-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург».

Между тем достаточно было ограничиться предупреждением: никакой агрессии в действиях Берга не было, оба игрока шли в подкат навстречу друг другу, пытаясь сыграть в мяч, швед не прыгал в ногу сопернику. В общем, в действиях удаленного игрока не было ничего такого, что должно было заставить рефери прибегнуть к крайней мере.

80-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
80-я минута матча «Краснодар» — «Оренбург».

Теперь Берг пропустит как минимум один матч — в следующем туре «Краснодар» играет с «Ростовом». (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Оренбург

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
23
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир