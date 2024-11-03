«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в 14-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги краснодарский клуб набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда из Оренбурга с 8-ю баллами располагается на 16-й строчке чемпионата.

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