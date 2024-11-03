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«Факел» и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Факел» — «Химки» — 1:1. 3 ноября 2024 года.
Фото ФК «Факел»

«Факел» дома сыграл вничью с «Химками» в 14-м туре чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на арене «Факел».

Первый гол в игре забил нападающий «Химок» Александр Руденко на 4-й минуте. Затем полузащитник воронежцев Мохамед Браими сравнял счет на 38-й минуте.

На 85-й минуте игрок «Химок» Антон Заболотный забил в свои ворота, но гол был отменен из-за офсайда Алексея Каштанова.

«Факел» и «Химки» набрали по 12 очков и занимают 14-е и 13-е места в таблице соответственно.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Химки

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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