«Факел» и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ

«Факел» дома сыграл вничью с «Химками» в 14-м туре чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на арене «Факел».

Первый гол в игре забил нападающий «Химок» Александр Руденко на 4-й минуте. Затем полузащитник воронежцев Мохамед Браими сравнял счет на 38-й минуте.

На 85-й минуте игрок «Химок» Антон Заболотный забил в свои ворота, но гол был отменен из-за офсайда Алексея Каштанова.

«Факел» и «Химки» набрали по 12 очков и занимают 14-е и 13-е места в таблице соответственно.