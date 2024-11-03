Семшов — об отставке Корниленко: «Если тренер на месте, то и спортивный директор должен быть»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Считаю, что главный тренер и спортивный директор идут в связке. Если тренер на месте, то и спортивный директор должен быть. У «Крыльев» хорошая селекция. Продавая футболистов, которые играют основную роль в команде, они научились сполна их заменять. В этом году происходит немного запоздалая замена, но не вижу ничего страшного», — сказал Семшов «СЭ».

Корниленко занимал пост спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года. В качестве игрока он выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.