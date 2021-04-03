«Ждем, когда Промес проставится». Джикия рассказал, что привнесло в «Спартак» возвращение Квинси и нашел определение новой позиции голландца на поле

Во второй части большого интервью «СЭ» капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что привнесло в «Спартак» возвращение Квинси Промеса, определил его новую позицию на поле, а также рассказал, чего ждут от него одноклубники за пределами футбольного поля.

— Теперь есть еще один объединяющий две команды фактор по фамилии Промес. Такое впечатление, что он был той самой деталью, которой не хватало, чтобы этот «Спартак» засверкал всеми красками.

— Конечно, это супер для нас, что он вернулся и сразу начал показывать свой уровень. Такого человека, как он, не хватало впереди в плане лидерских качеств. Для меня это очень важно. Я — защитник, Рома Зобнин — игрок центра поля, а то, что такой человек появился в атакующей линии — это для нас огромный плюс. Я и ему самому об этом говорил. Здорово и то, что Квинси знаком с нашим чемпионатом, ему не надо адаптироваться. Думаю, он еще прибавит.

— Его продали в «Севилью» в последний день летнего трансферного окна 2018 года. Это было настолько внезапно, что, припоминаю, он даже с командой попрощаться не успел.

— Не успел, да. Поэтому сейчас, когда Квинси вернулся, ждем, когда он проставится. В момент его возвращения одна за другой шли игры, и на это не было времени. Потом многие разъехались по сборным. Сейчас по возвращении определимся с датой мероприятия.

— Можно сказать, что его продажа, как и то, что не нашлось не то что равнозначной, но даже минимально адекватной замены, добила тот «Спартак»?

— Как раз в тот период много кто покинул «Спартак», поэтому нельзя все сводить к уходу Промеса. Но когда такой классный футболист, как Квинси, покидает команду, где каждый год забивал много мячей, — бесспорно, эта была огромная потеря. Но он сделал такой выбор, и мы, конечно, его поддержали. Ведь он ушел в большой чемпионат, сделал шаг вперед. Но сейчас — вернулся. И надеюсь, что вернулся вовремя.

— Удивило ли вас то, что сейчас голландец поменял позицию по сравнению с тем, где он играл за «Спартак» в прошлом и превратился, по сути, в «десятку»?

— Да, сейчас он, можно сказать, свободный художник. Не следил за играми «Аякса» и «Севильи» должным образом, но знаю, что он и в Амстердаме порой выступал на этой позиции, а в Испании играл даже правого латераля при схеме с тремя центральными защитниками. Какая разница, если он забивает и отдает?

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии