«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта»

Полузащитник «Нанта» Дуглас Аугусто стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков.

28-летний бразилец подписал трехлетний контракт с российским клубом. Он будет играть под 66-м номером.

Дуглас Аугусто выступал за «Нант» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.