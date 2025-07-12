Газзаев сравнил «Торпедо» с «Ювентусом»: «Обидно, что так все сложилось»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» сравнил исключение «Торпедо» из РПЛ с коррупционным скандалом «Ювентуса» в 2006 году.

«Торпедо» — команда с большими традициями, историей. Но вы помните пример «Ювентуса», который переживал похожую ситуацию. Обидно, что так все сложилось. Команда весь год ставила задачу выйти в РПЛ, но есть регламент, есть правила», — сказал Газзаев «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

Место «Торпедо» в РПЛ займет «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в Первую лигу.