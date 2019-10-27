«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и остался четвертым

«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ. На гол Джордже Деспотовича хозяева ответили точным ударом Мануэла Фернандеша.

В концовке встречи прямую красную карточку получил форвард «быков» Маркус Берг.

«Краснодар» (28 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, в случае победы «быки» поднялись бы на вторую строчку.

«Оренбург» (15 очков) расположился на 12-м месте.

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14-й тур

«Краснодар» — «Оренбург» — 1:1 (1:1)

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