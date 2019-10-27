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«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и остался четвертым

20:53
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«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ. На гол Джордже Деспотовича хозяева ответили точным ударом Мануэла Фернандеша.

В концовке встречи прямую красную карточку получил форвард «быков» Маркус Берг.

«Краснодар» (28 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, в случае победы «быки» поднялись бы на вторую строчку.

«Оренбург» (15 очков) расположился на 12-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Краснодар» — «Оренбург» — 1:1 (1:1)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Оренбург

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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