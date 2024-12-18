«Краснодар» может подписать вингера «Байи» Адемира

По информации «СЭ», «Краснодар» в зимнее трансферное окно может приобрести нападающего бразильской «Байи» Адемира.

29-летний бразилец за карьеру играл в бразильских клубах «Атлетико Минейро», «Америке Минейро» и «Насьонал».

Контракт Адемира и «Байи» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне бразилец забил 6 голов и сделал 8 результативных передач в 55 матчах.