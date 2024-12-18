Газзаев рассказал, кого поддерживает в РПЛ и первой лиге

Экс главный тренер «Алании» Владимир Газзаев рассказал, что относится с симпатией к владикавказской команде, а также заявил, что в РПЛ поддерживает ЦСКА.

«Прежде всего, конечно, хочу сказать об «Алании», победные традиции которой заложил мой отец, нарушивший гегемонию «Спартака», и так «Алания» стала в 1995 году чемпионом России. Конечно, с большой симпатией я отношусь к ЦСКА, в котором мой отец работал на протяжении семи лет. И со своей командой вошел в историю не только самого ЦСКА, но и всего российского футбола в связи с легендарной победой в Кубке УЕФА», — заявил Газзаев Metaratings.ru.

Газзаев занимал пост главного тренера «Алании» дважды: с января 2011 по декабрь 2012 года и с июля 2013 по февраль 2014 года. После 21 тура текущего сезона первой лиги команда ушла на зимний перерыв, находясь в зоне прямого вылета. Набрав 18 очков, «Алания» расположилась на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы.