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Сегодня, 19:06

Газзаев рассказал, кого поддерживает в РПЛ и первой лиге

Камила Абдурахманова
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Экс главный тренер «Алании» Владимир Газзаев рассказал, что относится с симпатией к владикавказской команде, а также заявил, что в РПЛ поддерживает ЦСКА.

«Прежде всего, конечно, хочу сказать об «Алании», победные традиции которой заложил мой отец, нарушивший гегемонию «Спартака», и так «Алания» стала в 1995 году чемпионом России. Конечно, с большой симпатией я отношусь к ЦСКА, в котором мой отец работал на протяжении семи лет. И со своей командой вошел в историю не только самого ЦСКА, но и всего российского футбола в связи с легендарной победой в Кубке УЕФА», — заявил Газзаев Metaratings.ru.

Газзаев занимал пост главного тренера «Алании» дважды: с января 2011 по декабрь 2012 года и с июля 2013 по февраль 2014 года. После 21 тура текущего сезона первой лиги команда ушла на зимний перерыв, находясь в зоне прямого вылета. Набрав 18 очков, «Алания» расположилась на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы.

Источник: Metaratings.ru
ФК Алания (Владикавказ)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Газзаев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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 - : -
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