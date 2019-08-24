«Краснодар» — «Локомотив»: видео всех голов
«Краснодар» дома принимает «Локомотив» в матче 7-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Арена Краснодар». На 5-й минуте игры хавбек Гжегож Крыховяк нанес дальний удар по воротам голкипера «быков» Матвея Сафонова, который допустил ошибку и упустил мяч из рук. Спустя 37 минут полузащитник «Краснодара» Вандерсон на левом фланге заметил открывание защитника Дмитрия Стоцкого в штрафной и отдал зрячий пас. Дмитрий навесил на дальний край штрафной «Локомотива», где форвард Магомед-Шапи Сулейманов головой отправил мяч в сетку ворот с пары метров.
5-я минута: Гол Крыховяка
? Гол Крыховяка после ошибки Сафонова на 5-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 24, 2019
? #КраснодарЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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42-я минута: Сулейманов сравнял счет
? Второй гол Магомеда-Шапи Сулейманова в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 24, 2019
? #КраснодарЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/jXFsGeonzR
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».
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