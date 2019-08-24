«Краснодар» дома принимает «Локомотив» в матче 7-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Арена Краснодар». На 5-й минуте игры хавбек Гжегож Крыховяк нанес дальний удар по воротам голкипера «быков» Матвея Сафонова, который допустил ошибку и упустил мяч из рук. Спустя 37 минут полузащитник «Краснодара» Вандерсон на левом фланге заметил открывание защитника Дмитрия Стоцкого в штрафной и отдал зрячий пас. Дмитрий навесил на дальний край штрафной «Локомотива», где форвард Магомед-Шапи Сулейманов головой отправил мяч в сетку ворот с пары метров.

5-я минута: Гол Крыховяка

42-я минута: Сулейманов сравнял счет

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

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