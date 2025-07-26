«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников, Кривцов, Жоау Батчи, Сперцян, Виктор Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Жубал, Гонсалес, Хмарин, Ленини, Козлов, Густаво Сантос, Перрен, Дуглас Аугусто, Мозес.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Монтес, Сильянов, Баринов, Карпукас, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Веселов. Лантратов, Фассон, Ньямси, Погостнов, Самошников, Салтыков, Годяев, Сарвели, Комличенко, Мялковский.

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