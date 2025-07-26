Талалаев: «Мы заплатили слишком большую цену за эти четыре очка в начале»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал потенциал команды в РПЛ.

— Как думаете, насколько у «Балтики» есть потенциал удержать свой темп?

— Следующая кубковая игра даст шанс посмотреть, как новички усваивают тактику. Мы заплатили слишком большую цену за эти четыре очка в начале. Пряхин и Мендель — это люди, которые определяют у меня игру.