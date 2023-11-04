«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 5 ноября

«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 13.30 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 13-ти туров «Краснодар» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Крыльев Советов» 22 балла, команда находится на третьем месте в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде