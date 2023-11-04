Бальбуэна заявил, что счастлив в «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не смог ответить на вопрос, может ли он перейти в другой российский клуб, добавив, что счастлив в своей нынешней команде.

«Не могу ответить на этот вопрос. Он не важен. Сейчас я в «Динамо», играю, усердно работаю с партнерами по команде и тренерским штабом. Я счастлив в этом клубе», — приводит слова Бальбуэна Sport24.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей и отдал одну результативную передачу.