«Краснодар» играет вничью с «Уралом» после первого тайма матча РПЛ

Краснодар встречается с «Уралом» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «Краснодар».

После первого тайма счет не открыт — 0:0.

На 31-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Владимир Ильин. Но главный арбитр Евгений Турбин после подсказки ВАР отменил взятие ворот.