«Краснодар» — «Урал»: арбитр Турбин не засчитал гол Ильина
Арбитр Турбин отменил гол нападающего Ильина в матче с «Уралом»
На 31-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ форвард «Краснодара» Владимир Ильин забил гол в ворота «Урала», однако арбитр Евгений Турбин отменил взятие ворот.
29-летний российский футболист сыграл рукой в штрафной площади «Урала» за несколько мгновений до гола.
Матч «Краснодар» — «Урал» проходит в Краснодаре. «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию встречи.
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|3
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|20
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
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|
Реми Кабелла
Краснодар
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|
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Рифат Жемалетдинов
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|3
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
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|1
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