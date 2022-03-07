Арбитр Турбин отменил гол нападающего Ильина в матче с «Уралом»

На 31-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ форвард «Краснодара» Владимир Ильин забил гол в ворота «Урала», однако арбитр Евгений Турбин отменил взятие ворот.

29-летний российский футболист сыграл рукой в штрафной площади «Урала» за несколько мгновений до гола.

Матч «Краснодар» — «Урал» проходит в Краснодаре. «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию встречи.