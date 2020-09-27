«Краснодар» и с седьмой попытки не справился с Федотовым
В матче девятого тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
Главный тренер черноморцев Владимир Федотов получил красную карточку, но продлил уникальную серию в противостоянии с «быками». 54-летний специалист встречался с краснодарцами во главе трех клубов и ни разу не уступил, добившись при этом двух побед.
Также к удобным соперникам для Федотова относятся его нынешний клуб и курский «Авангард», которым он не уступил ни в одной из четырех игр. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Владимира Федотова против «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб
|
Город
|
Счет
|
30.09.2009
|
Первый дивизион
|
Урал
|
Екатеринбург
|
1:1
|
09.07.2010
|
Первый дивизион
|
Урал
|
Екатеринбург
|
3:1
|
26.08.2018
|
Премьер-лига
|
Оренбург
|
Оренбург
|
1:1
|
11.03.2019
|
Премьер-лига
|
Оренбург
|
Краснодар
|
2:2
|
27.10.2019
|
Премьер-лига
|
Оренбург
|
Краснодар
|
1:1
|
15.03.2020
|
Премьер-лига
|
Сочи
|
Сочи
|
2:0
|
26.09.2020
|
Премьер-лига
|
Сочи
|
Сочи
|
1:1
Итого: +2=5-0, мячи 11-7.