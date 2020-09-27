«Краснодар» и с седьмой попытки не справился с Федотовым

В матче девятого тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Главный тренер черноморцев Владимир Федотов получил красную карточку, но продлил уникальную серию в противостоянии с «быками». 54-летний специалист встречался с краснодарцами во главе трех клубов и ни разу не уступил, добившись при этом двух побед.

Также к удобным соперникам для Федотова относятся его нынешний клуб и курский «Авангард», которым он не уступил ни в одной из четырех игр. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Владимира Федотова против «Краснодара»

Дата Турнир Клуб Город Счет 30.09.2009 Первый дивизион Урал Екатеринбург 1:1 09.07.2010 Первый дивизион Урал Екатеринбург 3:1 26.08.2018 Премьер-лига Оренбург Оренбург 1:1 11.03.2019 Премьер-лига Оренбург Краснодар 2:2 27.10.2019 Премьер-лига Оренбург Краснодар 1:1 15.03.2020 Премьер-лига Сочи Сочи 2:0 26.09.2020 Премьер-лига Сочи Сочи 1:1

Итого: +2=5-0, мячи 11-7.