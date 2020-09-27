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«Краснодар» и с седьмой попытки не справился с Федотовым

00:21
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В матче девятого тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Главный тренер черноморцев Владимир Федотов получил красную карточку, но продлил уникальную серию в противостоянии с «быками». 54-летний специалист встречался с краснодарцами во главе трех клубов и ни разу не уступил, добившись при этом двух побед.

Также к удобным соперникам для Федотова относятся его нынешний клуб и курский «Авангард», которым он не уступил ни в одной из четырех игр. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Владимира Федотова против «Краснодара»

Дата

Турнир

Клуб

Город

Счет

30.09.2009

Первый дивизион

Урал

Екатеринбург

1:1

09.07.2010

Первый дивизион

Урал

Екатеринбург

3:1

26.08.2018

Премьер-лига

Оренбург

Оренбург

1:1

11.03.2019

Премьер-лига

Оренбург

Краснодар

2:2

27.10.2019

Премьер-лига

Оренбург

Краснодар

1:1

15.03.2020

Премьер-лига

Сочи

Сочи

2:0

26.09.2020

Премьер-лига

Сочи

Сочи

1:1

Итого: +2=5-0, мячи 11-7.

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