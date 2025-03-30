«Краснодар» — «Факел»: Сперцян и Олусегун увеличили преимущество

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и форвард Олакунле Олусегун забили голы в матче с «Факелом» в 22-м туре РПЛ — 3:0.

Сперцян вышел на замену на 63-й, а отличился на 66-й минуте.

Олусегун увеличил преимущество на 69-й минуте.

Встреча проходит на стадионе «Краснодар».