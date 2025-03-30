«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 22-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Барко, Маркиньос, Угальде, Гарсия.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.