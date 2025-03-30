«Краснодар» — «Факел»: Олусегун забил четвертый мяч

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун забил гол в матче с «Факелом» в 22-м туре РПЛ — 4:0.

Нигериец забил дубль на 74-й минуте.

Встреча проходит на стадионе «Краснодар».