«Краснодар» — «Факел»: судья ошибочно позволил «быкам» провести голевую атаку

На 53-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» судья Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил и назначил свободный удар, но затем он закрыл глаза на действия «быков», которые ввели мяч в игру совсем с другого места. Причем арбитр все это видел — он смотрел на краснодарцев. Карасеву следовало остановить игру и предложить выполнить свободный совсем с другого места, но он этого не сделал и дал хозяев поля провести первую голевую атаку.

Краснодарцы в том моменте извлекли незаслуженное преимущество.