«Краснодар» — «Факел»: Кривцов открыл счет

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов открыл счет в матче с «Факелом» в 22-м туре РПЛ.

Россиянин отличился на 53-й минуте.

Встреча проходит на стадионе «Краснодар».